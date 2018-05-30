Политик требовал признать незаконным и недействительным приказ министерства внутренних дел, которым было отменено решение об оформлении приобретенного им гражданства Украины. Как указало агентство "Интерфакс-Украина", в иске было отказано в связи с формальным соответствием оспариваемого документа требованиям законодательства.
В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил политика, оказавшегося в оппозиции к действующей украинской власти, гражданства Украины. Формальным поводом был назван тот факт, что при подаче документов на гражданство Саакашвили предоставил заведомо ложную информацию в графе: "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою", хотя в Грузии расследовалось несколько уголовных дел, фигурантами которых он был.
Саакашвили решение о лишении гражданства застало в США. 10 сентября 2017 года он в окружении сторонников прорвался через польско-украинскую границу на территорию Украины.Все его попытки решить вопрос дальнейшего пребывания в стране в юридической плоскости завершились безрезультатно. 12 февраля Саакашвили был задержан спецподразделениями в ресторане в центре Киева и отправлен самолетом в Польшу.
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