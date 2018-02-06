Суд в Лондоне во вторник, 6 февраля, постановил, что ордер на арест в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжает действовать. Таким образом было отклонено ходатайство его адвокатов о признании ордера недействительным на основании того, что власти Швеции более не заинтересованы в проведении допроса разоблачителя.

Ассанжа в Швеции обвиняли в предполагаемом сексуальном насилии в отношении двух женщин, якобы совершенном им в 2010 году. В 2017 году шведская прокуратура отказалась от его преследования, однако основатель Wikileaks по-прежнему находится в поле внимания британских следователей из-за того, что шесть лет назад нарушил постановление суда об освобождении под залог и скрылся от правосудия. Если Ассанж, с 2012 года находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне, выйдет на улицу, его тут же арестуют.

Джулиан Ассанж подозревает, что правительство США будет добиваться его экстрадиции из-за публикаций секретных документов на платформе Wikileaks. Открыто о существовании подобного обвинения со стороны Вашингтона не сообщалось. В январе 2018 года Эквадор дал Ассанжу статус натурализованного гражданина. Помимо этого, эквадорские власти попросили Великобританию предоставить разоблачителю дипломатический статус. На эту просьбу Лондон ответил отказом, заявив, что "путь решения этой проблемы заключается в том, чтобы Джулиан Ассанж покинул посольство [Эквадора], чтобы предстать перед правосудием".