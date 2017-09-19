Ильичевский городской суд города Черноморска Одесской области в понедельник, 18 сентября, признал невиновными обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Суд оправдал всех 19 человек, проходивших по этому эпизоду, и постановил немедленно освободить из-под стражи пятерых фигурантов, находившихся под арестом.
© Reuters/Scanpix

Суд признал несостоятельными доказательства того, что обвиняемые были задействованы в организации и участии в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей), пишет интернет-сайт "112.ua".

Следствие по делу о пожаре в Доме профсоюзов не завершено

Кроме того, суд решил, что следствие по делу было проведено некачественно, и указал на ряд недочетов и пробелов в следственных действиях. В частности, как говорится в решении суда, во время расследования был опрошен только один сотрудник полиции из тех, кто присутствовал на Греческой площади. Из списка доказательств по делу был также исключен целый ряд улик, добытых с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса.

2 мая 2014 года в Одессе начались столкновения между активистами Евромайдана и "антимайдана", в ходе которых погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибших стали жертвами пожара в Доме профсоюзов. Следствие по делу о пожаре и гибели людей пока не завершено.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

США готовы разместить в Южной Корее ядерное оружие (2)

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что в...

Государственный советник заявила, что Мьянма не боится критики из-за рохинджа (1)

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила,...

CNN: Американский спецназ едва не попал под удар российских ВКС в Сирии (6)

Спецназ США дислоцировался в сирийском Дейр-эз-Зоре...

Британский климатолог предсказал Европе самую суровую зиму за столетие (5)

Предстоящая зима станет затяжной и самой холодной в...

Пресса Британии: Brexit — пустая болтовня британских политиков

В обзоре британских газет: Германия не верит в...

TOP новостей

Вопреки ожиданиям зарплаты тысяч работников не увеличились (16)

В начале июля вступил в силу новый Трудовой кодекс,...

В Литве хотят запретить оставлять детей в возрасте до 6 лет без надзора

В Сейме Литвы продвигается вперед реформа в области...

В Литве говорят, что не разрешали бортам РФ заходить в воздушное пространство (21)

Должностные лица Литвы во вторник объявили, что не...

На учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету в зрителей (ВИДЕО) в минобороны РФ называют это провокацией (97)

На очередном этапе российско-белорусских военных...

Исследование: продукция известных производителей в Литве и Германии отличается по составу (34)

19 сентября Министерство сельского хозяйства Литвы...