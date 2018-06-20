Ле Пен, которая в период с 2009 по 2017 годы также являлась членом Европарламента, запросила для парламентского помощника данную сумму. В Парламенте посчитали траты необоснованными и потребовали от Ле Пен вернуть деньги. Суд удовлетворил требование парламента и постановил возместить средства.
"Сегодняшним решением суд отклоняет жалобу госпожи Ле Пен и подтверждает требование парламента о возмещении средств", — заявили в Европейском суде общей юрисдикции.
Европейский суд общей юрисдикции является вторым по значимости судебным органом Европейского союза, Ле Пен может обжаловать решение в высшем Европейском суде.
Партию Ле Пен обвинили в растрате денег Европарламента в декабре прошлого года.
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