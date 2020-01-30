Как пишет The Verge, речь идет о нарушении четырех патентов Калифорнийского технологического университета на технологии беспроводной передачи данных. Назначенная компенсация представляет собой сумму, которую университет мог бы получить с 2010 года, если бы Broadcom и Apple заключили с ним лицензионное соглашение перед тем, как Apple начала оснащать свои устройства модулями Wi-Fi от Broadcom. За каждое такое устройство Apple, по решению суда, должна заплатить 1,4 доллара, а Broadcom – 26 центов.

Издание отмечает, что изначально, автор патентов не рассматривал возможность использования этих технологий при передаче данных через Wi-Fi. Эта мысль пришла к нему, когда он узнал, что Apple и Broadcom могут нарушать эти патенты. Об этом заявил в суде адвокат Джозеф Мюллер, представлявший интересы обеих компаний. Кроме того, ранее в Apple говорили, что компания просто использует готовые чипы Broadcom, и не может быть обвинена за это в нарушении патентов.

В обеих компаниях сообщили, что будут обжаловать вердикт суда присяжных, пишут "Ведомости". В Калифорнийском технологическом университете высоко оценили "вдумчивое внимание присяжных" и выразили удовлетворение признанием нарушения патентных прав со стороны Apple и Broadcom.