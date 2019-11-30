Суд пройдет в рамках национального законодательства Нидерландов, а не международного, так как из 298 пассажиров на борту самолета были гражданами этой страны. В силу публичного интереса процесс перенесен из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол.

Общая судебная коллегия будет состоять из пяти судей - трех постоянных и двух заместителей. Дело будет рассматриваться в течение 25 недель: 9-13 марта 2020 года; 23-27 марта, 8 июня - 3 июля; 31 августа - 13 ноября; 1 февраля - 26 марта 2021 года. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции на сайте courtmh17.com.

В заседании смогут участвовать наблюдатели от России, Малайзии и любых других стран, сообщила РИА "Новости" координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк. Для этого они должны завить о своем желании - сам суд наблюдателей не приглашает.

Обвинения предъявлены троим россиянам: бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый" и его заместителю Олегу Пулатову (позывной "Гюрза"), а также гражданину Украины Леониду Харченко ("Крот"). Дубинский, Пулатов и Гиркин вину не признают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.

Также в статусе подозреваемого по делу проходит житель ДНР Владимир Цемах, который в 2014 году был командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное. Именно в районе этого города были зафиксированы на видео передвижения зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский "боинг". Цемах также лично прятал "Бук" после катастрофы, о чем он говорил в интервью.

В июне 2019 года Цемах вошел в число 35 человек, переданных России в рамках обмена пленными с Украиной. По одной из версий, Кремль пошел на обмен, чтобы заполучить Цемаха, который на тот момент считался ключевым свидетелем по делу о сбитом самолете. Журналист Юрий Бутусов утверждал, что именно Цемах косвенно вынудил президента РФ Владимира Путина пойти на переговоры об обмене, так как Россия "всеми силами" хочет сорвать судебный процесс по сбитому "боингу".

Малайзийский Boeing 777-200, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 находившихся на борту человек погибли. Согласно выводам JIT, "боинг" был сбит из комплекса "Бук", который был предположительно доставлен с территории России и принадлежал к 53-й бригаде ПВО (войсковая часть 32406), расквартированной под Курском. По данным экспертов, в 2014 году установка была доставлена на Украину, а после трагедии возвращена обратно в Россию.

"Новая газета" с помощью незасекреченных документов выяснила, что в день крушения вблизи украинской границы в Ростовской области находились более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ, в том числе 53-й бригады.

В середине ноября JIT опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения пророссийских вооруженных формирований на территорию Украины, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Москва отрицает причастность к катастрофе и неизменно ставит под сомнения выводы международной следственной группы.

В годовщину трагедии семьи погибших пассажиров "боинга" призвали российские власти всецело сотрудничать с расследованием, признать свою часть ответственности в уничтожении MH-17 и "прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман".