Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руху новых сил", экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе Украины в признании его беженцем, сообщает "Украинская правда".
Michailas Saakašvilis
© Reuters / Scanpix

27 декабря в окружной административный суд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины о признании его беженцем.

Саакашвили просил суд "признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, которому требуется дополнительная защита".

Статьи по теме:
Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку  (8)
Секретарь Порошенко опубликовал письмо Саакашвили  (8)

Судья Татьяна Скочок постановила отказать одесскому экс-губернатору в удовлетворении иска. Теперь у Саакашвили есть 30 дней для обжалования решения.

"Никакой экстрадиции после этого объявления не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения и мы им воспользуемся. Пока идет судебный процесс, Саакашвили никто отправить в Грузию не может, это противоправно", — сказал защитник политика Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что Грузия уже в третий раз направила в Украину запрос на экстрадиционную проверку Саакашвили и поэтому ГМС должен предоставить особый статус для защиты именно от экстрадиции его подзащитного в Грузию.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии. Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции. Юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Саакашвили опроверг сообщения о своем предложении Порошенко помириться (4)

По словам Михаила Саакашвили, он не отправлял Петру...

Саакашвили в Киеве проводит очередной марш за импичмент Порошенко (7)

В центре столицы Украины Киева в воскресенье проходит...

Саакашвили заявил, что нуждается в финансовой помощи (18)

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент...

Порошенко в Вильнюсе: у Саакашвили руки в крови (80)

Находившийся на минувшей неделе в Вильнюсе президент...

Саакашвили в киевском СИЗО объявил бессрочную голодовку (67)

Задержанный в пятницу вечером в Киеве лидер "Движения...

В мире

Иран направил жалобу в ООН (5)

Постоянный представитель Ирана при Организации...

Мать потребовала от сына-дантиста $1 млн. за его воспитание и учебу

Как постановил Высший суд Тайваня, сын должен будет...

Главный дипломат ЕС критикует политику США в отношении Кубы

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней...

Украина: назвали предварительная причина смерти правозащитницы

В Национальной полиции Украины назвали...

МИД ФРГ: миссия ООН нужна на всей оккупированной территории Донбасса (10)

Министры иностранных дел Германии и Украины назвали...

TOP новостей

Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (352)

Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...

Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (88)

4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...

Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (4)

Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...

В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (4)

В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...

В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших (12)

Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной...