Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руху новых сил", экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе Украины в признании его беженцем, сообщает "Украинская правда".
Michailas Saakašvilis
© Reuters / Scanpix

27 декабря в окружной административный суд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины о признании его беженцем.

Саакашвили просил суд "признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, которому требуется дополнительная защита".

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Судья Татьяна Скочок постановила отказать одесскому экс-губернатору в удовлетворении иска. Теперь у Саакашвили есть 30 дней для обжалования решения.

"Никакой экстрадиции после этого объявления не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения и мы им воспользуемся. Пока идет судебный процесс, Саакашвили никто отправить в Грузию не может, это противоправно", — сказал защитник политика Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что Грузия уже в третий раз направила в Украину запрос на экстрадиционную проверку Саакашвили и поэтому ГМС должен предоставить особый статус для защиты именно от экстрадиции его подзащитного в Грузию.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии. Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции. Юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

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