Суд ЕС запретил маркировку "био" для забитого без наркоза скота

Продукция с маркировкой "био" должна соответствовать самым строгим сельскохозяйственным нормам ЕС, в том числе числе в сфере охраны животных, отмечается в документе.
Ритуальный убой без наркоза разрешен в ЕС в виде исключения для того, чтобы гарантировать свободу вероисповедания, отметил суд, указав на то, что этот способ не может "смягчить боли, стресс и страдания животного так же эффективно, как в случае с применением наркоза".
В 2012 году французское объединение "Помощь убойным животным" (OABA) обратилось в Минсельхоз страны с требованием запретить маркировку "био" для обозначенных как "халяльные" рубленых бифштексов, сделанных из зверей, забитых без наркоза. Компания, отвечающая за присвоение маркировки, отказалась вводить запрет, и поданная на это решение жалоба была отклонена в суде.
Тогда OABA обратилось в другой суд, который в свою очередь отправил запрос в суд ЕС, так как маркировка "био" присваивается продукции, соответствующей требованиям директивы Евросоюза о биопродуктах. Она запрещает использование химических удобрений, генных технологий и большинства пищевых добавок. В биологически контролируемых хозяйствах не используются ядохимикаты и азотные удобрения, а также уделяется внимание правильному уходу за животными, которые получают экологически чистые корма.
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