Суд ЕС вернул судьям право окончательно решать дела об убежище

Европейский Суд в Люксембурге постановил, что судьи в странах Евросоюза могут предоставлять международную защиту беженцам, если административный орган перед этим отменил их решение, не устанавливая новые обстоятельства конкретного дела. Данное решение, принятое в понедельник, 29 июля, стало следствием заявления о предоставлении убежища в Венгрии российскому бизнесмену Алексею Торубарову. В то время как венгерский суд установил, что Торубаров имеет право на убежище, иммиграционная служба Венгрии неоднократно отклоняла его соответствующее ходатайство. Сам бизнесмен утверждает, что является жертвой преследования.

Венгерские суды утратили право отменять иммиграционные полномочия в отношении ходатайств о предоставлении убежища в 2015 году. Это изменение было вызвано жесткой антииммиграционной политикой премьер-министра страны Виктора Орбана. Правозащитники из Венгерского Хельсинкского комитета, помогавшие Торубарову подать ходатайство о предоставлении убежища, заявили, что решение создало прецедент во всем ЕС и также стало победой "для верховенства закона в Венгрии", сообщает AP.

Торубаров, ранее владевший отелем в Волгограде, в 2010 году приехал в Чехию после того как его обвинили в финансовых преступлениях и вымогательстве. По утверждению бизнесмена, он стал жертвой местной мафии, сфабриковавшей обвинение. После выдачи из Чехии в Россию в 2013 году, Торубаров провел два месяца в заключении, после чего бежал в Венгрию. При этом в 2016 году Конституционный суд Чехии вынес вердикт, согласно которому решение об экстрадиции Торубарова, принятое Павлом Блажеком, на тот момент министром юстиции, являлось незаконным,сообщила Русская служба "Радио Прага".