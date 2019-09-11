Таким образом суд удовлетворил во вторник, 10 сентября, иск польского энергетического концерна PGNiG, который считает, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.
До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50 процентов. Эксперты тогда отмечали, что кроме "Газпрома", проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, и труба оставалась полупустой. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90 процентов (а при определенных условиях — и на все 100). Ныне Европейский суд отменил это решение.
Отменив ограничения для "Газпрома", Еврокомиссия не проверила, какие последствия это решение будет иметь для энергетической безопасности Польши, говорится в решении суда. Министр энергетики Кшиштоф Тхужевский заявил, что суд "присоединился к аргументам" Варшавы. В "Газпроме" решение суда пока не прокомментировали.
Неизвестная болезнь убила десятки собак в Норвегии и может быть опасна для людей
За последние несколько недель в Норвегии от...
Иностранные студенты смогут остаться в Британии на два года для поиска работы
Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании...
Шотландский суд признал приостановку работы британского парламента незаконной
Шотландский суд постановил, что решение...
Шпион, который ушел из правительства. Что известно об Олеге Смоленкове
Поздно вечером в понедельник, 9 сентября, семья бывшего...
Сегодня — 18 лет со дня самого масштабного теракта в истории человечества (1)
Мир вспоминает теракт 11 сентября в США , результате...
TOP новостей
Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (14)
Система сбора депозита в Литве показывает отличные...
Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (32)
Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...
У границы с Литвой поляки строят новый торговый центр
Закупающиеся в Сейнах жители Литвы будут приносить...
Приветствие осени: погода изменится в выходные, а конец месяца преподнесет сюрприз
В конце августа синоптики обещали, что первые две...
Роналду после 4 голов в ворота сборной Литвы: не могу лукавить, такой результат мне приятен (6)
Для Криштиану Роналду и португальской сборной...