Европейский суд в Люксембурге признал неправомерность решения о предоставлении "Газпрому" права полностью использовать мощности газопровода OPAL, отведенного в 2011 году от "Северного потока 1" и проходящего от балтийского побережья Германии до Чехии.
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Таким образом суд удовлетворил во вторник, 10 сентября, иск польского энергетического концерна PGNiG, который считает, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.

До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50 процентов. Эксперты тогда отмечали, что кроме "Газпрома", проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, и труба оставалась полупустой. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90 процентов (а при определенных условиях — и на все 100). Ныне Европейский суд отменил это решение.

Отменив ограничения для "Газпрома", Еврокомиссия не проверила, какие последствия это решение будет иметь для энергетической безопасности Польши, говорится в решении суда. Министр энергетики Кшиштоф Тхужевский заявил, что суд "присоединился к аргументам" Варшавы. В "Газпроме" решение суда пока не прокомментировали.

Deutsche Welle
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