Суд ЕС признал Польшу виновной по делу о вырубке Беловежской пущи

В постановлении суда указывается, что Польша не выполнила своих обязательств по защите Беловежской пущи — одного из последних в Европе девственных лесных массивов, который входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение суда в Люксембурге было вынесено на основании жалобы, поданной Европейской комиссией (ЕК). Судья Марек Сафьян заявил, что вырубка леса в Беловежской пуще, начатая в 2016 году, создает угрозу для многочисленных видов редких животных, птиц и насекомых, в том числе для редкого европейского бизона, а также для флоры.
Польша объяснила свое решение о масштабной вырубке леса распространением жука-короеда и необходимостью снижения риска лесных пожаров. ЕК, однако, не согласилась с аргументами Варшавы и в июле 2017 года подала на нее в суд ЕС. Признание Польши виновной в нарушении законодательства ЕС означает, что на нее может быть наложен штраф в размере как минимум 100 тысяч евро в день.
Польша уже объявила о готовности соблюдать постановление суда в Люксембурге. "Мы ждем деталей официального решения суда. Как уже говорилось ранее, Польша будет соблюдать постановление суда", — заявил представитель министерства охраны окружающей среды страны.
Глава экологической организации ClientEarth Джеймс Томсон назвал решение суда ЕС "огромной победой для всех защитников Беловежской пущи, для сотен людей, которые активно боролись за сохранение уникального девственного леса от немыслимого уничтожения".
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