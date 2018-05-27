Суд Египта постановил на месяц заблокировать YouTube

Представитель судебной инстанции пояснил, что суд "отклонил ранее поданную апелляцию на решение суда нижестоящей инстанции о закрытии YouTube, которое было принято некоторое время назад". Таким образом, добавил представитель Высшего административного суда, в силу вступает постановление, обязывающее Министерство коммуникаций и информационных технологий страны заблокировать этот канал видеосообщений сроком на один месяц, передает ТАСС.
Первичное судебное решение было вынесено в 2013 году на основании обвинения видеохостинга в размещении фильма, который, как было признано египетским судом первой инстанции, "порочит имя исламского пророка Мухаммеда". На судебном заседании было заявлено, что 13-минутный видеоролик "Невинность мусульман" (Innocence of Muslims), который был произведен в США, является "провокационным, оскорбляет чувства верующих мусульман и направлен на разжигание межконфессиональной розни".
Согласно судебному постановлению 2013 года, аналогичные меры должны быть приняты в отношении других сайтов, социальных сетей и ресурсов, разместивших фильм. Однако в феврале 2013 года Министерство коммуникаций и информационных технологий Египта оспорило решение суда, заявив, что закрытие всемирно известного интернет-портала на территории страны будет "дорогостоящим и практически невыполнимым".
Появившаяся в 2012 году скандальная кинолента, в которой, в частности, делаются намеки на то, что пророк Мухаммед был рожден в результате внебрачной связи, спровоцировала волну антиамериканских протестов в исламских странах. На протяжении нескольких недель волнения не стихали в Египте, Ливии, Йемене, Тунисе, Судане, Ливане. В беспорядках и стычках с полицейскими погибли и пострадали сотни человек.
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