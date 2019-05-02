Суд Чехии оправдал отельера, требовавшего от клиентов признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии не увидел в действиях отельера дискриминации, поскольку его постояльцы были заранее предупреждены об условиях заселения и могли выбрать другую гостиницу. Суд также напомнил об официальной позиции Праги, которая считает Крым территорией Украины.

Таким образом, Конституционный суд отменил решение Верховного суда, признавшего незаконными действия владельца расположенного в Остраве отеля Brioni Томаша Крчмаржа, который в марте 2014 года отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян. После того как он подвергся критике, Крчмарж разрешил проживание лишь тем гражданам России, которые напишут заявление о своем несогласии с присоединением Крыма.

Чешская торговая инспекция в ноябре 2014 года оштрафовала отель на 50 тысяч крон (около 2270 долларов) за дискриминацию граждан на основе их принадлежности к тому или иному государству. Верховный суд Чехии позднее снизил сумму штрафа до пяти тысяч крон (около 230 долларов).

На решение чешского суда отреагировала депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская. "Удивительно, как они переживают за нас — крымчан. Думают, наверное, "захватили Крым, давайте поможем людям!", — написала Поклонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте", предложив уточнить принадлежность Крыма у самих крымчан.

Томаш Крчмарж был не одинок в своих действиях. Польский ресторатор в городе Сопот после крымских событий тоже повесил на двери табличку "Русских не обслуживаем", но вскоре под давлением властей города снял, опубликовав вслед за этим новое ограничительное объявление для "россиян Путина".