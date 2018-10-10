Суд по административным делам в Берлине распорядился ввести запрет на движение в ряде районов германской столицы дизельных автомобилей с выбросами оксидов азота, превышающими нормы. Не позднее конца июля 2019 года власти Берлина должны ввести в действие соответствующий запрет не менее чем на 11 отрезках крупных городских улиц, заявил судья Ульрих Мартике (Ulrich Marticke) во вторник, 9 октября.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Среди этих улиц - часть Лейпцигер-штрассе и Фридрихштрассе в центре Берлина. Запрет коснется легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5. Соответствующее распоряжение ведомство берлинского Сената по делам транспорта должно принять до 31 марта.

Статьи по теме:
В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе  (3)
Вильнюсская мэрия планирует убрать автомобили из центра города  (31)

Кроме того, власти Берлина должны проверить возможность запрета движения для старых дизельных автомобилей по ряду других улиц общей длиной 15 км.

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.

"Дизельный вопрос" вызывает острые дискуссии в Германии. С одной стороны, экологи, эксперты, а также ряд политиков выступают за ужесточение законов в отношении дизельных автомобилей. С другой, запрет на въезд дизельных машин в города затрагивает интересы сотен тысяч немецких автовладельцев.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Рынок подержанных авто: в Литву везут 11-летние дизельные автомобили (12)

Компания AutoTyrimai , проанализировав данные ПУ Regitra ,...

Каким в Литве будет налог на автомобили (49)

О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...

Ограничения дизельных автомобилей в Литве были бы болезненными (15)

Страны Европы одна за другой принимают решения,...

В мире

В Украине авто на "євробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий

Министерство социальной политики Украины не будет...

Эксперт: ГРУ учится на своих ошибках (24)

Сайт независимых расследований Bellingcat заявил, что...

К побережью Флориды приближается ураган "Майкл"

Ураган "Майкл" усилился до шторма третьей категории и...

Пресса Британии: бабушка Мишкина-Петрова рассказала о его звезде героя и исчезла (54)

Многие британские газеты обсуждают подробности...

СМИ: Россия перебросила в Ливию военный контингент (5)

В Ливию переброшены российские военные для поддержки...

TOP новостей

Растут цены на горючее: цена на дизельное топливо почти сравнялась с ценой на бензин (42)

За месяц бензин A95 в Литве подорожал примерно на 3...

С января в Литве вступает в силу новый порядок пенсионного накопления (9)

В январе 2019 года около 160 000 жителей Литвы получат...

В случае аварии на БелАЭС в Островце предусмотрена эвакуация 6 тысяч жителей Литвы (24)

В случае крупной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в...

В Литве прогнозируют геомагнитную бурю (1)

В среду и в четверг на ночном небе жители Литвы могут...

Паксас угрожает Литве новым международным иском: на мушке – выборы (8)

Отстраненный с поста президента Роландас Паксас...