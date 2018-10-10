Среди этих улиц - часть Лейпцигер-штрассе и Фридрихштрассе в центре Берлина. Запрет коснется легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5. Соответствующее распоряжение ведомство берлинского Сената по делам транспорта должно принять до 31 марта.
Кроме того, власти Берлина должны проверить возможность запрета движения для старых дизельных автомобилей по ряду других улиц общей длиной 15 км.
В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.
"Дизельный вопрос" вызывает острые дискуссии в Германии. С одной стороны, экологи, эксперты, а также ряд политиков выступают за ужесточение законов в отношении дизельных автомобилей. С другой, запрет на въезд дизельных машин в города затрагивает интересы сотен тысяч немецких автовладельцев.
В Украине авто на "євробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий
Министерство социальной политики Украины не будет...
К побережью Флориды приближается ураган "Майкл"
Ураган "Майкл" усилился до шторма третьей категории и...
Пресса Британии: бабушка Мишкина-Петрова рассказала о его звезде героя и исчезла (54)
Многие британские газеты обсуждают подробности...
СМИ: Россия перебросила в Ливию военный контингент (5)
В Ливию переброшены российские военные для поддержки...
TOP новостей
Растут цены на горючее: цена на дизельное топливо почти сравнялась с ценой на бензин (42)
За месяц бензин A95 в Литве подорожал примерно на 3...
С января в Литве вступает в силу новый порядок пенсионного накопления (9)
В январе 2019 года около 160 000 жителей Литвы получат...
В случае аварии на БелАЭС в Островце предусмотрена эвакуация 6 тысяч жителей Литвы (24)
В случае крупной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в...
Паксас угрожает Литве новым международным иском: на мушке – выборы (8)
Отстраненный с поста президента Роландас Паксас...