Суд пришел к выводу, что деньги поступали на счет партии в качестве своего рода взятки — оплаты за "гарантированное предоставление определенного количества заказов".
В рамках коррупционной схемы Ferrovial делала пожертвования Дворцу каталонской музыки, после чего руководство учреждения переводило часть денежных средств на счета ДЕКП. Схема функционировала с 1999 по 2009 год, когда незаконные взаимоотношения между партией, в то время называвшейся Демократическая конвергенция Каталонии, и строительной компанией были обнаружены.
Правящая на протяжении многих лет в регионе Демократическая конвергенция Каталонии отрицала получение "откатов". Чтобы поправить свою репутацию, партия переименовалась в 2016 году в Демократическую европейскую каталонскую партию. Теперь ДЕКП нужно возместить средства в пользу государства.
В то же время правительство Испании предостерегает Карлеса Пучдемона от попыток управлять Каталонией из Бельгии, где политик находится вместе с четырьмя своими сторонниками. В противном случае Мадриду придется перенять прямое управление регионом, заявил 15 января премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, Пучдемон должен "физически" вступить в должность главы каталонского правительства.
Сторонники независимости от Испании одержали победу на внеочередных парламентских выборах в Каталонии, проходивших 21 декабря. Несмотря на то, что первое место заняла либеральная партия "Граждане — Гражданская партия" (Ciudadanos), которая выступает за евроинтеграцию, абсолютное большинство в парламенте получили представили трех партий сепаратистов. 10 января стало известно, что Пучдемон попытается вновь занять пост главы каталонской администрации.
В конце октября Мадрид отстранил от власти каталонскую администрацию и распустил региональный парламент. Суд возбудил уголовные дела за попытку мятежа против ряда каталонских политиков и высших чиновников. Пучдемон и несколько его соратников сдались бельгийской полиции в Брюсселе. Позже Верховный суд Испании отозвал международный ордер на их арест, который, однако, не был аннулирован в самой Испании.
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