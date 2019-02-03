Российское посольстве в Кабо-Верде сообщает, что на время следствия арестованные будут находиться в тюрьме города Прая.

31 января власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Они находились на судне под флагом Панамы, которое направлялось из Южной Америки в Марокко. 31 января из-за гибели одного из членов экипажа оно пришвартовалось в порту Прая на острове Сантьягу (один из островов архипелага Кабо-Верде). Причина смерти моряка неизвестна.

Прибывшая задокументировать смерть полиция обнаружила на борту корабля крупную партию кокаина. С корабля изъяли 260 пакетов в форме кирпичей, завернутых в пластиковые и тканевые мешки, общим весом 9 570 килограммов.

По информации Maritime bulletin, ранее судно принадлежало турецкой компании, но 6 ноября 2018 года было продано Ecolive de Panama.