Суд в Кабо-Верде арестовал 11 российских моряков, которых ранее задержали с 9,5 тонны кокаина на борту корабля. Россиян подозревают в контрабанде, но официального обвинения им еще не предъявили.
Italijoje konfiskuota didžiausia per ketvirtį amžiaus Ispanijai skirta kokaino siunta
© AP / Scanpix

Российское посольстве в Кабо-Верде сообщает, что на время следствия арестованные будут находиться в тюрьме города Прая.

31 января власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Они находились на судне под флагом Панамы, которое направлялось из Южной Америки в Марокко. 31 января из-за гибели одного из членов экипажа оно пришвартовалось в порту Прая на острове Сантьягу (один из островов архипелага Кабо-Верде). Причина смерти моряка неизвестна.

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Прибывшая задокументировать смерть полиция обнаружила на борту корабля крупную партию кокаина. С корабля изъяли 260 пакетов в форме кирпичей, завернутых в пластиковые и тканевые мешки, общим весом 9 570 килограммов.

По информации Maritime bulletin, ранее судно принадлежало турецкой компании, но 6 ноября 2018 года было продано Ecolive de Panama.

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