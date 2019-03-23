"Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближение в государственной границе РФ иностранных стратегических бомбардировщиков.
Добавляется, что с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.
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