Мари рассказала об этом случае на своей странице в Facebook, сопроводив кадрами с камеры видеонаблюдения, которые запечатлели момент нападения. История эта привлекла столько внимания, что вызвала международную дискуссию о приставаниях.
В итоге в четверг парижский суд приговорил обидчика, которого в соответствии с французским законодательством называют лишь Фиразом М., к штрафу в 2 тыс. евро, запретил ему в будущем приближаться к Мари, а также назначил наказание в виде шести месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения.
Фиразу также предписано пройти психологическое обследование и курс о гендерном насилии. Прокуроры назвали Фираза М. импульсивным и склонным к насилию после того, как процесс был отложен и судья потребовал психического освидетельствования обвиняемого.
Студентка инженерного факультета Мари Лагерр обвиняла мужчину в неприличных и унизительных репликах в свой адрес, а также в том, что он издавал звуки с сексуальным подтекстом, когда в июле этого года она шла по улице в 19-м округе Парижа. Она посоветовала мужчине заткнуться, в ответ он бросил пепельницу в ее сторону, едва не попав в девушку, после чего ринулся к ней и нанес пощечину.
Мари заявила на нападавшего в полицию, и в августе его нашли и арестовали. В ходе суда он признался в нападении, но отрицал, что проявил сексизм или употреблял нецензурные выражения в ее адрес.
В итоге Фираза М признали виновным в насилии с использованием или угрозой использования оружия, но не в сексуальных домогательствах, поскольку прокуроры сочли, что для этого не было достаточных оснований.
В интервью французскому изданию Libération накануне слушаний Мари призналась, что разочарована решением суда. "Напавший на меня так и не сможет понять женоненавистническую и сексистскую природу совершенного им деяния, — сказала студентка. — Мы так и не смогли преподать ему урок, после которого он понял бы, что с женщиной нельзя обращаться как с куском мяса".
Видео, размещенное Мари Лагерр, вызвало настоящий фурор, поскольку совпало по времени с кампанией французского правительства, которое добивалось введения штрафов прямо на месте за приставания на улице.
В итоге в августе был одобрен закон, по которому нарушителя могут оштрафовать на 750 евро. Первым такой штраф получил в сентябре мужчина, хлопнувший по попе пассажирку автобуса.
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