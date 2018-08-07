Макензи Ноланд заканчивает учебу в Техасском университете на эколога и специалиста по дикой природе и решила сделать несколько кадров перед выпускным в академической шапочке с квадратным верхом и шарфе университета.

Три месяца девушка проходила стажировку в питомнике Гатор в городе Бомонт, где и познакомилиась с крокодилом.

По ее словам, за это время у них остановилась своеобразная связь, крокодил дает ей себя кормить и реагирует на движения ее рук, когда она заходит в пруд.

"Я каждый день захожу в воду и провожу с ним время. Он - один из моих лучших друзей тут", - рассказала девушка Би-би-си.

По ее словам, она больше переживала, что крокодил случайно проглотит кольцо, которое девушка положила ему на нос.

По словам 21-летней студентки, она сфотографировалась с крокодилом, чтобы показать, чем она занималась все три месяца в питомнике.

"Это прекрасные создания - и совсем не все едят людей!", - считает Макензи.

Снимки Макензи с крокодилом получили сотни лайков и шеров. Девушка признается, что не рассчитывала на такой успех: "Я не ожидала такой реакции. Я просто хотела повесить несколько милых фотографий в "Инстаграм". Это просто невероятно".

"Я хочу и дальше продолжать работать с животными и учить людей, как себя с ними вести", - говорит Макензи о своих планах на будущее.

Несмотря на то, что аллигаторы считаются опасными животными, их нападения - скорее редкость. В подробном отчете, опубликованном в США в 2010 году, говорится, что в период с 1928 по 2009 год аллигаторы убили 24 человека. За этот же период было зафиксировано 567 нападений - медицинской помощи потребовали только 260 из них.

За последние три года аллигаторы трижды убивали людей в США. Наиболее известный из этих случаев произошел в 2016 году во Флориде - тогда хищник утащил двухлетнего мальчика в парке Disney World.