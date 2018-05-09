Тереза Мэй, вторая женщина-премьер в истории Великобритании, в 1970-х изучала в Оксфордском университете географию. Мэй - одна из самых известных выпускниц колледжа Сент-Хью наряду с обладательницей Нобелевской премии мира, политиком из Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Портрет Мэй повесили в колледже на одном из лестничных пролетов в начале мая 2018 года в рамках экспозиции, посвященной бывшим выпускницам. Экспозиция направлена на то, чтобы вдохновить женщин, изучающих географию, на развитие карьеры.
Понравилась она далеко не всем студентам. Рядом с фотографией Мэй появились комментарии, в основном они были саркастичными и высмеивали политику правящей Консервативной партии.
"Пустим всех беженцев, а тори выкинем в море!" - говорилось, например, в одном из комментариев.
5 мая в "Твиттере" появился аккаунт Not All Geographers, название которого намекает, что далеко не все изучающие географию студенты рады видеть портрет действующего премьер-министра в колледже. Одновременно с этим в социальной сети стали распространяться твиты c хэштегом #NotAllGeographers с призывом снять портрет.
Создатели стихийного движения с требованием убрать портрет Мэй утверждают, что они не против Консервативной партии, но считают неправильным, что фотография действующего премьера висит в колледже.
8 мая администрация колледжа отреагировала на общественную дискуссию и сняла портрет. Но в заведении подчеркнули, что не пошли на поводу у протестующих, а решили снять фотографию Терезы Мэй, потому что ее сейчас окружают оскорбительные и саркастичные надписи. Портрет премьер-министра перевесят в ближайшее время в место, где до него никто не доберется.
"Мы остаемся горды достижениями Терезы Мэй и всеми нашими выпускниками, чьи портреты попали в экспозицию", - говорится в заявлении колледжа.
Scratch beneath the Theresa May portrait row, and you’ll find lazy ageism | Rhiannon Lucy Cosslett https://t.co/UWGfjmZVeS
— NotAllGeographers (@NGeographers) May 9, 2018
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