Стрелок в Страсбурге поклялся в верности "Исламскому государству"

Подозреваемый в нападении на рождественском базаре в Страсбурге, Шариф Шекатт, присягнул на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил один из представителей французского правосудия.
По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, во время обысков дома у подозреваемого, следователи обнаружили USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший клянется в верности джихадистской группировке.
11 декабря преступник открыл стрельбу по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. В результате были убиты пять человек, десятки получили ранения. Два дня спустянападавший был застрелен полицейскими.
По данным французских СМИ, 29-летний Шериф Шекатт ранее находился под подозрением у полиции. Он десятки раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия депортировала Шекатта во Францию.
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