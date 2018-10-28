Мужчине, устроившему стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), предъявлены обвинения по 29 пунктам. Об этом в субботу, 27 октября, сообщается в пресс-релизе прокуратуры Западного округа штата Пенсильвания.
11 пунктов связаны с "воспрепятствованием осуществлению права на свободу вероисповедания", повлекшим гибель людей. Остальные пункты относятся к убийству с применением огнестрельного оружия и нанесению ранений сотрудникам органов безопасности.
Ранее в тот же день в Минюсте США заявили, что выдвинутые против 46-летнего стрелка обвинения могут привести к наказанию вплоть до смертной казни.
27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате 11 человек были убиты и еще шестеро ранены. Через 12 минут после начала стрельбы преступник сдался прибывшим на место событий сотрудникам правоохранительных органов. По данным ФБР, нападавший ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Следствие полагает, что преступник действовал в одиночку, он был вооружен автоматом и тремя пистолетами.
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