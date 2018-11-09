По словам Дина, Лонг был известен полиции из-за мелких инцидентов, связанных, в числе прочего, с автоаварией и нарушением общественного спокойствия. Полицейские навестили его в апреле в связи с поступившей на него жалобой. При этом, по словам Дина, Лонг вел себя "разгневанно" и "иррационально". После этого эксперты обследовали Лонга на предмет умственной адекватности и отпустили его.
Джефф Дин не исключил, что Лонг из-за участия в боевых действиях мог страдать от посттравматического стрессового расстройства. В ночь на 8 ноября бывший морской пехотинец пришел в один из ночных клубов в городке Таузенд-Оукс под Лос-Анджелесом и открыл беспорядочную стрельбу по находившимся там студентам, которые гуляли на вечеринке. Погибли 12 человек, в том числе полицейский, имеются также раненые.
Сам стрелок в итоге был обнаружен мертвым. Мотивы его действий неизвестны.
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