Стрелок, устроивший бойню в одном из ночных клубов Калифорнии, идентифицирован как 28-летний бывший военнослужащий. Его звали Иэн Дэвид Лонг, и он служил в морской пехоте, сообщил начальник полиции административного округа Вентура Джефф Дин в четверг, 8 ноября.
© AFP / Scanpix

По словам Дина, Лонг был известен полиции из-за мелких инцидентов, связанных, в числе прочего, с автоаварией и нарушением общественного спокойствия. Полицейские навестили его в апреле в связи с поступившей на него жалобой. При этом, по словам Дина, Лонг вел себя "разгневанно" и "иррационально". После этого эксперты обследовали Лонга на предмет умственной адекватности и отпустили его.

Статьи по теме:
ВИДЕО: Неизвестный устроил стрельбу в баре в Калифорнии: есть жертвы  (3)
ФОТО, ВИДЕО: на севере Калифорнии бушуют лесные пожары  (2)

Джефф Дин не исключил, что Лонг из-за участия в боевых действиях мог страдать от посттравматического стрессового расстройства. В ночь на 8 ноября бывший морской пехотинец пришел в один из ночных клубов в городке Таузенд-Оукс под Лос-Анджелесом и открыл беспорядочную стрельбу по находившимся там студентам, которые гуляли на вечеринке. Погибли 12 человек, в том числе полицейский, имеются также раненые.

Сам стрелок в итоге был обнаружен мертвым. Мотивы его действий неизвестны.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился

В американском штате Калифорния мужчина вечером в...

В мире

Лондон добивается санкций ЕС против руководителей ГРУ (6)

Великобритания ведет с другими странами Евросоюза...

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков подал в отставку (1)

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков объявил о своей...

Yandex.Taxi вышел на финский рынок под новым брендом — Yango (6)

Сервис Yandex .Taxi начал работать в Хельсинки под названием...

В Мельбурне преступник с ножом напал на прохожих. Перед этим он врезался на машине в торговый центр

По меньшей мере один человек погиб и еще двое...

Кресло-коляску Стивена Хокинга продали на аукционе почти за 300 тысяч фунтов

Кресло-коляску британского ученого Стивена Хокинга...

TOP новостей

Литву ждет транспортный вызов: провал обойдется в четверть миллиона (52)

Литва обязалась до 2030 года на 9% уменьшить...

Эмиграция уменьшается, но из Литвы уезжает больше людей, чем приезжает (86)

В январе-октябре этого года по сравнению с таким же...

Разница в ценах на участки земли в Вильнюсе и Каунасе повергает в шок (2)

В среднем разница в ценах на квартиры в Вильнюсе и...

Знаете ли вы, какие услуги для семей предоставляют мэрии? (5)

От кризиса никто не застрахован, поэтому все мэрии...

Вильнюсская телебашня изменит свой облик: возможно, не останется ресторана (23)

На Вильнюсской телебашне, возможно, не останется...