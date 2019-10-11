Стрелок из Галле подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще девяти человек. Министр юстиции ФРГ назвала преступление в Галле "правоэкстремистским терактом".
Šaudynių vieta Vokietijoje
© AFP / Scanpix

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) назвала преступление, совершенное в городе Галле, "правоэкстремистской террористической атакой" преступника-одиночки. Стрелок руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами, сказала Ламбрехт в четверг, 10 октября, в Карлсруэ в присутствии генерального прокурора при Верховном суде Германии Петере Франке (Peter Frank). И Ламбрехт, и Франк описали произошедшее как теракт.

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Нападавший, 27-летний Штефан Б. (Stephan B.), подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще девяти человек, сказал Франк. В его машине было найдено четыре килограмма взрывчатки, сообщили представители власти. Штефан Б. направлялся в синагогу с целью "убить много людей", заявил Франк. Кроме того, прокурор добавил, что многие вопросы остаются открытыми, и теперь их необходимо разъяснить в рамках расследования. Прежде всего следует узнать, откуда у подозреваемого оружие и были ли у него доверенные лица.

Предполагаемый преступник — правый экстремист


Накануне, 9 октября, подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего для иудеев дня — Йом-Кипур — находились порядка более 50 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого (Max Privorozki), он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и нападавший не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая обратилась к нему, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле. Там подозреваемый угнал машину, на которой пытался скрыться от полиции.

Он был задержан после того, как попал в ДТП во время бегства, и сейчас находится в больнице с ранением, которое получил во время перестрелки с полицейскими.

Deutsche Welle
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