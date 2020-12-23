Согласно сообщениям, стражи порядка намеревались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше одного из домов. Речь идет о попытке пресечь домашнее насилие. Кроме того, стало известно, что сразу после прибытия полицейского наряда мужчина открыл огонь по стражам порядка и поджег свой дом. На место происшествия, помимо служащих полиции, прибыли пожарные.
Женщину удалось спасти, передает французский телеканал BFMTV. Известий о том, задержан ли злоумышленник, пока не поступало.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве слишком многие люди не верят ученым, это осложняет борьбу с пандемией COVID-19 (121)
Можно выбирать и относиться к ситуации с оптимизмом или...
Полиция в Литве меняет тактику: важная информация для выезжающих из больших городов (16)
Во вторник вечером в социальных сетях полиция Литвы...
Объявлены места, где появятся новые посты контроля скорости (1)
Совсем недавно в Литве сообщили о том, что на дорогах...
В Литве запланированы новые ограничения (20)
В среду после обеда правительство Литвы соберется на...
За сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев COVID-19, скончались 50 человек (39)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых...