Ранее СМИ сообщали о четырех погибших, но шериф Джексонвилла Майк Уильямс заявил, что эти сообщения были неверны.

По словам Уильямса, еще девять человек получили огнестрельные ранения, двое из них «самостоятельно добрались до местных больниц». Шериф отметил, что все раненые находятся в больницах в стабильном состоянии. Два человека получили ранения, когда пытались убежать с места стрельбы.

Уильямс сообщил, что, по мнению властей, стрелявшим был 24-летний белый мужчина, житель Балтимора по имени Дэвид Кац, который покончил с собой. Предполагают, что он действовал в одиночку.

Уильямс не сообщил никаких деталей о мотивах стрелявшего, отметив, что дополнительная информация о Каце может быть опубликована в ближайшие часы.

По словам Уильямса, Кац использовал как минимум один пистолет.

Стрельба произошла в спортивном баре-ресторане во время турнира по компьютерной игре Madden NFL 19. Турнир транслировался онлайн, когда это случилось. Уильямс сообщил, что в распоряжении властей оказалась по меньшей мере одна видеозапись, на которой запечатлено начало атаки.

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что пообещал мэру Джексонвилла Ленни Карри и другим городским властям полную поддержку. Он сообщил также, что президент Дональд Трамп позвонил ему и предложил любую федеральную помощь, которая может потребоваться в связи с этим инцидентом.

Джексонвилл находится примерно в 480 километрах к северу от Паркленда, где в феврале вооруженный мужчина убил 17 человек в школе имени Марджори Стоунмен Дуглас.