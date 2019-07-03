Стрельба в торговом центре в пригороде Сан-Франциско: есть пострадавшие

Двое человек получили ранения, еще двое незначительно пострадали в результате стрельбы в торговом центре "Танфоран-Молл" в Сан-Бруно, пригороде Сан-Франциско. Информацию о стрельбе подтвердили в городской полиции.
JAV mokykloje nušauti 2 žmonės
© AP/Scanpix

По данным местных изданий, двоих раненых доставили в травматологическое отделение Центральной больницы Сан-Франциско, их состояние оценивается как стабильное. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте происшествия.

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Полиция разыскивает одного, возможно, двоих стрелков, которые успели сбежать из торгового центра до прибытия сотрудников правоохранительных органов. По словам очевидцев, один из стрелявших заскочил в поезд наземного метро, идущего в направлении Окленда.

Телеканал KPIX сообщил, что очевидцы слышали как минимум восемь выстрелов. Двое человек получили ранения на втором этаже молла. Анхелика Кастро, продавец в одном из магазинов в "Танфоран-Молле", рассказала журналистам, что она увидела "толпу, которая бежала" в направлении ее магазина с противоположной стороны торгового центра. По словам Кастро, люди "кричали: “Стрельба, стрельба!” и их лица были искажены от ужаса".

"Голос Америки"
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