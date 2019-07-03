Стрельба в торговом центре в пригороде Сан-Франциско: есть пострадавшие

По данным местных изданий, двоих раненых доставили в травматологическое отделение Центральной больницы Сан-Франциско, их состояние оценивается как стабильное. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте происшествия.



Полиция разыскивает одного, возможно, двоих стрелков, которые успели сбежать из торгового центра до прибытия сотрудников правоохранительных органов. По словам очевидцев, один из стрелявших заскочил в поезд наземного метро, идущего в направлении Окленда.

Телеканал KPIX сообщил, что очевидцы слышали как минимум восемь выстрелов. Двое человек получили ранения на втором этаже молла. Анхелика Кастро, продавец в одном из магазинов в "Танфоран-Молле", рассказала журналистам, что она увидела "толпу, которая бежала" в направлении ее магазина с противоположной стороны торгового центра. По словам Кастро, люди "кричали: “Стрельба, стрельба!” и их лица были искажены от ужаса".