Стрельба в торговом центре в пригороде Сан-Франциско: есть пострадавшие

По данным местных изданий, двоих раненых доставили в травматологическое отделение Центральной больницы Сан-Франциско, их состояние оценивается как стабильное. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте происшествия.

4 injured, 1 in critical after shooting at Tanforan Mall RT @pra_teek1: @jezsteezy @UrBoiSean pic.twitter.com/zCLljmzboZ