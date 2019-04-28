Шериф Сан-Диего Билл Гор сообщил, что задержан 19-летний мужчина, житель Сан-Диего. Сейчас изучаются его сообщения в соцсетях и проверяется на достоверность некое открытое письмо, опубликованное в интернете.
Позже стало известно имя предполагаемого нападавшего - Джон Ирнест. Он находился под следствием в связи с пожаром в мечети в соседнем городе, произошедшим в марте, передает Ассошиэйтед пресс.
Как сообщается, нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15.
Нападение произошло через полгода после атаки на синагогу в другом американском городе.
27 октября 46-летний американец Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге (штат Пенсильвания). У него было три пистолета Glock 57 и полуавтоматическая винтовка AR-15. Погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения (в том числе четверо полицейских). Нападавший тогда получил многочисленные ранения и сдался. Боуэрс публиковал антисемитские посты в социальной сети Gab.
Что известно о нападении в Калифорнии
Представитель местной больницы сообщил агентству Рейтер, что примерно в 12:30 по местному времени туда поступило четверо пострадавших.
"У нас было четыре человека с огнестрельными ранениями. Один человек действительно скончался. Раввин ранен в руку. Как я понимаю, остальные ранения не представляют угрозы жизни", - сказал мэр города Поуэй Стив Ваус телеканалу MSNBC.
Мэр Поуэя, в котором живет около 50 тысяч человек, заявил, что нападение, вероятнее всего, было совершено на почве ненависти.
"По моим данным, это был кто-то с ненавистью в сердце, ненавистью к еврейской общине", - сказал он, сославшись на слова, произнесенные нападавшим, когда тот вошел в синагогу.
Аналогичное заявление сделал президент США Дональд Трамп: "На данный момент это выглядит как преступление на почве ненависти. Но мои глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы доберемся до сути".
Власти также сообщили, что подозреваемый скрылся с места происшествия на машине и был задержан через некоторое время, когда остановился и сдался полиции.
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