На кадрах телеканала ABC с места событий видно, как дети выбегают за школьную ограду и бросаются врассыпную. Здание школы окружено полицией. К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

Тлеканал CNN сообщил, что первоначально в медучреждения поступили 16 человек: восемь - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больницу Корал-Спрингс. Два человека скончались. В больницах остаются 14 человек.

Данные американских СМИ о пострадавших разнятся: число раненых в результате стрельбы может составлять от 20 до 50 человек.

Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Журналисты USA Today со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов пишут о том, что преступником является 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из этой школы из-за проблем с дисциплиной.

Как заявил шериф полиции Скотт Исраэль, Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и "бесчисленными патронами". Молодой человек был задержан в нескольких километрах от учебного заведения спустя два часа после стрельбы. Как заявили местные власти, преступник был госпитализирован.

"12 человек были убиты в школе, двое - у здания школы, один - на улице и двое умерли в госпитале. Среди погибших - как ученики, так и взрослые", - сообщил шериф.

Один из учеников школы Майкл Катц рассказал журналистам о том, что ближе к концу учебного дня он услышал громкие звуки, которые обычно издает мусоровоз.

"Я услышал: "Бум, бум, бум". Затем раздались крики повсюду. Я сразу забрался под учительский стол. Когда в здание школы забежали полицейские, нам удалось выйти на улицу. К счастью, мой отец уже ждал меня, чтобы забрать домой", - рассказал подросток.

Students at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida flee amid reports of a shooting at the school. https://t.co/O0pXTKDQ3y pic.twitter.com/s53xK8mcBp— ABC News (@ABC) 14 February 2018

BREAKING: Authorities are responding to reports of a shooting at a high school in Parkland, Florida. This is a developing story. https://t.co/0KpCmq0gMe pic.twitter.com/VQxuZ0iOdq— CNN (@CNN) 14 February 2018

MORE: SWAT teams are continuing to clear buildings at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida following shooting, Broward County Sheriff Scott Israel says https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/Ba0Z0BCRYa— CBS News (@CBSNews) 14 February 2018

Расследованием массового убийства во Флориде занялось ФБР

Региональное отделение Федерального бюро расследования (ФБР) в штате Флорида уже взяло на себя руководство расследованием причин и обстоятельств стрельбы в школе Паркленда.

"Обычно ФБР вмешивается в ситуацию, если речь идет о терроре. Федералы проводят расследование вместе с правоохранительными органами на местах по факту террористического акта, пока не будет доказано обратного. Это стандартный протокол", - пояснил сенатор Билл Нельсон.

При этом американский парламентарий подчеркнул, что на данный момент не может идти речь о том, что 19-летний подросток, устроивший стрельбу в школе, имеет отношение к какой-либо террористической организации.

"Я не это имел в виду. Я отвечал на вопрос, почему именно ФБР возглавило расследование. Речь идет о нападении на массу людей", - объяснил Нельсон в ответ на соответствующий вопрос журналистов американского телеканала CNN.

Трамп выразил соболезнования жертвам трагедии во Флориде

На трагедию во Флориде уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, ни один учитель или кто-либо другой не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", - говорится в сообщении на официальной странице президента в Twitter.

Вскоре после произошедшего глава государства поговорил с губернатором Флориды Риком Скоттом. "Мы работаем вместе с правоохранительными органами, которые занимаются расследованием ужасного происшествия во Флориде", - отметил глава Белого дома.

Флаги на всех государственных учреждениях американского штата Флорида будут приспущены до 19 февраля в память о жертвах стрельбы в школе. Об этом объявил в среду на пресс-конференции губернатор штата Рик Скотт.

Генеральный прокурор Флориды Памела Бонди обещала "компенсировать похороны жертвы трагедии и оказать всяческую помощь их семьям", передает ТАСС.

Отметим, что в конце января Трамп выразил уверенность, что жертв серии терактов в Париже, произошедших в ноябре 2015 года, было бы меньше, если бы простые граждане Франции имели право носить оружие. Отвечая на встречный комментарий журналиста о том, что в Штатах за последние два года произошло сразу несколько массовых расстрелов, Трамп придумал оправдание: в случае запрета на оружие у преступников "были бы бомбы, много бомб".

В Соединенных Штатах с 2016 года произошло как минимум три крупных бойни, в которых преступники использовали огнестрельное оружие. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США по традиции быстро затухают. Противники второй поправки к конституции США считают, что виной тому - оружейное лобби, которое имеет большой контроль над законодательными инициативами.

Массовый расстрел людей в Лас-Вегасе произошел в октябре прошлого года. Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили в номере отеля, откуда велась стрельба, по меньшей мере 10 единиц огнестрельного оружия. Убийца свел счеты с жизнью еще до приезда сотрудников правоохранительных органов. Причины произошедшего не ясны до сих пор, никакой связи преступника с террористами американские спецслужбы не нашли.

Спустя месяц после этого инцидента в небольшом городке Сазерленд-Спрингс на юге штата Техас злоумышленник открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви. В результате стрельбы погибли 27 человек, около 30 пострадали. Виновник произошедшего, местный житель Девин Келли, не имел права на владение стрелковым оружием из-за психического расстройства, но каким-то образом смог его приобрести, при этом пройдя все необходимые проверки.

До бойни в Лас-Вегасе самым кровопролитным массовым расстрелом считалась бойня в Орландо, где американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 посетителей ночного клуба Pulse, еще 53 получили ранения. Сам Матин был застрелен полицией, а инцидент признали терактом.