Стрельба в Манчестере: десять раненых доставлены в больницу

В Манчестере десять человек доставлены в больницу с ранениями и травмами различной степени тяжести после того, как в городе была слышна стрельба.
Teroro aktas Mančesteryje
© AFP / Scanpix

Вооруженная полиция прибыла по вызову в 2.30 ночи на Клермонт-роуд, которая расположена в районе Мосс-сайд на юге города. Ранее в субботу в Манчестере проходил Карибский карнавал и на улицах было по-прежнему людно.

"В настоящий момент несколько человек находятся в больнице с различными травмами, однако, к счастью, большинство из них не представляют угрозы для жизни, - сказала начальник местной полиции Дебби Дули. - Полицейские пытаются установить, как именно развивались события и кто виновен в этом опасном правонарушении".

При этом она не уточнила, каков характер ранений и являются ли все они огнестрельными.

Начальник манчестерской полиции отметила, что в ближайшие дни в районе будет усилено полицейское патрулирование - "для спокойствия граждан". Полицийские в настоящий момент отсматривают видеозаписи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев.

Полиция Манчестера также призвала всех, кто что-либо знает об этом инциденте позвонить в участок или же сообщить анонимно в благотворительную организацию по борьбе с правонарушениями Crimestoppers.

По данным полиции, распространенным весной 2018 года, в Англии и Уэльсе резко растет число преступлений с применением холодного оружия (на 22%) и огнестрельного (на 11%).

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