Крымский филиал ВГТРК телеканал "Вести.Крым" опубликовал видео с камер наблюдения из политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек.
© Sputnik / Scanpix

"Камеры видеонаблюдения в керченском колледже зафиксировали и взрыв, который произошел 17 октября, и убийцу - Владислава Рослякова. Видно, как он стреляет в людей. Эти шокирующие кадры еще никогда и нигде не показывали. Детям точно нельзя это видеть. Да лучше бы этого не видел никто и никогда. Но после трагедии так много слухов, домыслов, предположений, и так важно знать правду, что редакция крымских "Вестей" решилась обнародовать эти кадры", - говорит диктор в эфире.

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17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, вооруженный самодельным взрывным устройством и ружьем, убил 21 человека. Среди погибших - 16 студентов и пять работников колледжа. По последним данным, общее число пострадавших достигло 73 человек, из них 47 человек находятся в больнице.

Следственный комитет возбудил дело о теракте, но почти сразу переквалифицировал его на убийство. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Майка с надписью "ненависть" и неизвестный молодой человек

На кадрах видно, как человек, похожий на Владислава Рослякова, заходит в колледж не с центрального входа, а с запасного, где нет ни металлоискателей, ни рамок, ни вахтера. В руках у Рослякова большая сумка, за плечами рюкзак, на молодом человеке белая майка с надписью "ненависть", черные брюки и высокие ботинки.

Кадры показывают, как Росляков поднимается на второй этаж, здоровается с неким молодым человеком. Какое-то время они идут по коридору вместе. На следующих кадрах, которые показал телеканал, виден Росляков, но уже без сумки, а только с рюкзаком.

"Росляков ставит рюкзак на стол в коридоре и, по всей видимости, взводит механизм бомбы. После он спускается в холл на первом этаже возле турникета. Садится на скамейку возле буфета и ждет. Чуть после встает и смотрит на телефон, возможно, сверяет время. Заходит в буфет и почти сразу выходит из него уже без рюкзака", - говорится в пояснении к видеозаписи.

После этого он поднимается на второй этаж, и в этот момент раздается взрыв. На кадрах видно, как волной взрыва выбило двери, дети бегут, осколки разлетаются на большое расстояние.

Следующие кадры - Росляков идет по второму этажу, навстречу ему женщина, которая в следующем кадре оказывается на полу.

"Росляков движется по коридору дальше и встречает молодого парня, стреляет. Тот ранен и пытается убежать. Второй выстрел - падает. Росляков подходит к лежащему и делает ещё один выстрел", - продолжает описывать происходящее в видео диктор телеканала.

После этого Росляков стреляет в окна, в мониторы в компьютерном классе, в огнетушитель.

Кто такой Владислав Росляков

Про Рослякова известно немногое. Знакомые 18-летнего студента утверждают, что он давно удалил все страницы в социальных сетях.

Росляков должен был получить квалификацию техника, его специальность была связана с монтажом и эксплуатацией электрооборудования в зданиях.

До сих пор неизвестно, почему он решил напасть на колледж. Знакомый Рослякова сказал РБК, что тот "ненавидел колледж из-за злых преподов".

Сразу несколько СМИ сообщили, что буквально месяц назад Росляков получил разрешение на хранение оружия, для чего, в том числе, посещал курсы стрельбы. Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

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