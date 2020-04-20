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В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции, передает Си-би-си. Подозреваемый в нападении убит; сообщается, что он переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский.
Стрельба в Канаде: нападавший, переодевшийся полицейским, убил 16 человек
© Reuters / Scanpix

Нападение началось в небольшом прибрежном городке Портапик в субботу, когда полиция начала получать сообщения о стрельбе в одном из домов.

"Когда на место прибыли сотрудники полиции, они обнаружили несколько жертв в доме и около него", - сказал представитель полиции Новой Шотландии Крис Лезер. Несколько зданий в городке загорелись.

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Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

Сообщается, что стрелок передвигался между несколькими населенными пунктами в Новой Шотландии, поэтому точное число жертв нападения пока не установлено.

Местная полиция сообщила в "Твиттере", что в нападении подозревается 51-летний человек по имени Гэбриел Уортман. Он не являлся сотрудником полиции, но был в полицейской форме и ездил на машине, напоминавшей полицейскую.

"Разница между его машиной и автомобилями Королевской канадской конной полиции - это регистрационный номер. Номер машины подозреваемого - 28B11, он расположен под задним пассажирским окном. Если вы увидите номер 28B11, немедленно позвоните по номеру 911", - было сказано в сообщении канадской полиции.

"Бессмысленный акт насилия"

Премьер-министр Канады назвал нападение "ужасающей ситуацией", глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции".

Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила Си-би-си, что во время противостояния полиция вступила в перестрелку с подозреваемым.

По словам Луцки, инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".

Во время нападения была убита констебль Хайди Стивенсон, которая работала в полиции в течение 23 лет. "Хайди выполнила свой долг и рассталась с жизнью, защищая тех, кому она служила", - написал представитель полиции Новой Шотландии Ли Бергман.

В Канаде подобные инциденты происходят относительно нечасто. В этой стране намного сложнее купить огнестрельное оружие, чем в соседних США.

Нынешнее нападение стало одним из самых кровавых в истории Канады.

Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда вооруженный человек ворвался в университет Монреаля и застрелил 14 женщин.

bbcrussian.com
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