На рождественском рынке в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще шесть получили огнестрельные ранения, заявили местные власти.
Как сообщили в Twitter депутаты Европейского парламента, инцидент произошел на рождественском рынке.
В соцсетях сообщается, что центр города полностью перекрыт. Полиция призывает горожан сохранять спокойствие.
Корреспондент DW, находящийся в данный момент в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем стражи порядка тщательно досматривали личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга.
Другой корреспондент DW разместил в Twitter фотографию опустевших улиц близ рождественского рынка. По его словам, стрелявший еще не задержан, но полиция ведет розыск преступника.
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