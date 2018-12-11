

На рождественском рынке в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще шесть получили огнестрельные ранения, заявили местные власти.

Как сообщили в Twitter депутаты Европейского парламента, инцидент произошел на рождественском рынке.

В соцсетях сообщается, что центр города полностью перекрыт. Полиция призывает горожан сохранять спокойствие.

Корреспондент DW, находящийся в данный момент в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем стражи порядка тщательно досматривали личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга.

Другой корреспондент DW разместил в Twitter фотографию опустевших улиц близ рождественского рынка. По его словам, стрелявший еще не задержан, но полиция ведет розыск преступника.