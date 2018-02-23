В центре Цюриха, недалеко от главного городского вокзала были застрелены два человека. Других жертв нет. Обстоятельства инцидента пока неясны, но в полиции заявляют, что не видят причин рассматривать инцидент как теракт.
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По сообщениям очевидцев, стрельба произошла около 14:30 по местному времени (16:30 по Москве) недалеко от отделения банка UBS на улице Лагерштрассе.

У обоих жертв пулевые ранения. Когда полицейские прибыли на место, одна из жертв была еще жива, но вскоре скончалась от ран. Очевидцы рассказывают, что в общей сложности прозвучало пять выстрелов.

Швейцарские СМИ публикуют фотографии двух тел, лежащих рядом на асфальте. Неподалеку лежит предмет, похожий на пистолет.

Деталеи и версий произошедшего в заявлении полицейских не приводится.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Имоджен Фоукс со ссылкой на рассказы очевидцев, произошедшее, вероятно, было убийством на бытовой почве: после ссоры молодой человек застрелил девушку и покончил с собой.

Официального подтверждения этой версии нет.

В полиции заверяют, что ситуация под контролем и не представляют угрозы. О том, разыскивается ли кто-то в связи с произошедшим, также не сообщается.

Район происшествия оцеплен.

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