По сообщениям очевидцев, стрельба произошла около 14:30 по местному времени (16:30 по Москве) недалеко от отделения банка UBS на улице Лагерштрассе.
У обоих жертв пулевые ранения. Когда полицейские прибыли на место, одна из жертв была еще жива, но вскоре скончалась от ран. Очевидцы рассказывают, что в общей сложности прозвучало пять выстрелов.
Швейцарские СМИ публикуют фотографии двух тел, лежащих рядом на асфальте. Неподалеку лежит предмет, похожий на пистолет.
Деталеи и версий произошедшего в заявлении полицейских не приводится.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Имоджен Фоукс со ссылкой на рассказы очевидцев, произошедшее, вероятно, было убийством на бытовой почве: после ссоры молодой человек застрелил девушку и покончил с собой.
Официального подтверждения этой версии нет.
В полиции заверяют, что ситуация под контролем и не представляют угрозы. О том, разыскивается ли кто-то в связи с произошедшим, также не сообщается.
Район происшествия оцеплен.
Власти Киева переименовали Московский мост в Северный (14)
Киевский городской совет принял решение о...
Трамп анонсировал "самые масштабные" в истории санкции против КНДР (2)
Президент США Дональд Трамп 23 февраля анонсировал...
Умер один из самых значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Голицын
Президент Русского дворянского собрания в Америке и...
Дому для экс-президентов Латвии присвоен статус развалин
Департамент имущества Рижской думы присвоил статус...
TOP новостей
Больничная еда: хорошие примеры закончились (118)
22 февраля комиссия Минздрава посетила Утенскую...
Два бывших литовских дипломата поспорили о России (227)
Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (10)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Большая часть беженцев уехала из Литвы (47)
Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...