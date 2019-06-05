Полиция Северной Территории сообщает, что 45-летний мужчина с огнестрельным оружием вошел в отель Palms в главном деловом районе Дарвина. Свидетель сообщил австралийской телекомпании ABC, что подозреваемый "входил в каждую комнату, разыскивая кого-то, и стрелял во всех", а затем выбежал из отеля и скрылся на автомобиле.
Позднее полиция арестовала подозреваемого, но не сообщила подробностей. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что нападение, по-видимому, не связано с терроризмом.
Боевики убили восемь человек на севере Синая (1)
Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт на...
Bloomberg сообщил о конфискации Deutsche Bank у Каракаса 20 тонн золота (3)
Немецкий банк Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн...
Зеленский Путину: Обострение – не самый лучший фон для переговоров в Минске (3)
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал...
Стрельба в Австралии: в отеле на севере страны убито четыре человека
По меньшей мере, четыре человека погибли, и еще двое...
TOP новостей
Не прошло и ста лет: в Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары (1)
В Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары 5 июня - 30...
Посол Литвы в России Мотузас возвращается на работу в Москву (6)
Посол Ремигиюс Мотузас на следующей неделе...
Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (8)
Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...
Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца
До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...
Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (47)
С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...