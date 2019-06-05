Стрельба в Австралии: в отеле на севере страны убито четыре человека

По меньшей мере, четыре человека погибли, и еще двое получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь в отеле на севере Австралии.
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Полиция Северной Территории сообщает, что 45-летний мужчина с огнестрельным оружием вошел в отель Palms в главном деловом районе Дарвина. Свидетель сообщил австралийской телекомпании ABC, что подозреваемый "входил в каждую комнату, разыскивая кого-то, и стрелял во всех", а затем выбежал из отеля и скрылся на автомобиле.

Позднее полиция арестовала подозреваемого, но не сообщила подробностей. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что нападение, по-видимому, не связано с терроризмом.

"Голос Америки"
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