Стрельба в Австралии: в отеле на севере страны убито четыре человека

Полиция Северной Территории сообщает, что 45-летний мужчина с огнестрельным оружием вошел в отель Palms в главном деловом районе Дарвина. Свидетель сообщил австралийской телекомпании ABC, что подозреваемый "входил в каждую комнату, разыскивая кого-то, и стрелял во всех", а затем выбежал из отеля и скрылся на автомобиле.

Позднее полиция арестовала подозреваемого, но не сообщила подробностей. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что нападение, по-видимому, не связано с терроризмом.