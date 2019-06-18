Стрельба на параде в честь чемпионов НБА: десятки пострадавших и потерянный ребенок

В канадском Торонто четыре человека получили неопасные для жизни огнестрельные ранения при стрельбе во время парада "Торонто Рэпторс" в честь победы клуба в чемпионате НБА, сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции города Марка Сандерса.
"Raptors" - naujieij NBA čempionai
© Reuters / Scanpix

Еще несколько человек получили менее серьезные повреждения, пытаясь скрыться с места происшествия, когда раздались выстрелы.

Парад начался в 10 утра по местному времени, когда команда с чемпионским кубком выехала на улицы Торонто на двухэтажных автобусах с открытым верхом. Спустя некоторое время после этого на пересечении улиц Бэй и Альберт прозвучало четыре выстрела, которые спровоцировали массовое бегство людей и сильную давку, сообщает "Газета.Ru".

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Пострадавшие были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу, их состояние оценивается как стабильное, а жизням ничто не угрожает. Полиция задержала двух человек, изъяв у них оружие. По факту происшествия начато расследование.

Во время паники в толпе болельщиков потерялся ребенок. Мальчик был найден усилиями фанатов, которые запели его имя, и сотрудников правоохранительных органов.

Среди присутствовавших на параде были и официальные лица: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства провинции Онтарио Даг Форд и мэр Торонто Джон Тори. Политики выступили на сцене, поздравив "Рэпторс" с чемпионством. В результате инцидента никто из них не пострадал. Премьер-министр позднее в своем Twitter выразил благодарность полицейским, оперативно задержавшим стрелков, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

"Надеюсь, что все пострадавшие в результате стрельбы как можно скорее восстановятся и поправятся. Хотел бы поблагодарить полицию Торонто за их работу. Мы не позволим акту насилия отнять у нас чемпионский и праздничный дух парада", — заявил Трюдо.

Успокоить толпу людей удалось только в районе часа. Телеведущий Мэтт Дэвлин, который был одним из организаторов мероприятия, со сцены призвал болельщиков не паниковать и "быть сильными", продолжая праздновать чемпионство "Торонто".

Клуб "Торонто Рэпторс" обыграл в финальной серии НБА "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал победителем лиги. Кроме того, "динозавры" стали первым канадским клубом, кому удалось стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

По итогам регулярного чемпионата "Торонто" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф одолел "Орландо Мэджик", "Филадельфию Сиксерс", "Милуоки Бакс", а также "Голден Стэйт". Канадские клубы не выигрывали титул в главных североамериканских лигах с 1993 года.

NEWSru.com
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