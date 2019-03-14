Стрельба на кыргызско-таджикской границе: есть погибшие и раненые

По данным пограничной службы Кыргызстана, конфликт между жителями кыргызстанского Ак-Сай и таджикистанского Мехнатабад начался 13 марта во время работы по строительству объездной дороги Ак-Сай. Около 200 жителей приграничных сел собрались на границе и после словесной перепалки начали забрасывать друг друга камнями.
Ранение получили два кыргызстанца и 11 таджикистанцев, сообщают официальные власти.
Вечером того же дня граждане Кыргызстана перекрыли дорогу в населенном пункте Ак-Сай, а граждане Таджикистана – в местности Торт-Кочо. Погранслужба Кыргызстана заявила, что граждане Таджикистана подожгли сарай жителя кыргызстанского села. Погранслужба Таджикистана в свою очередь сообщила, что граждане Кыргызстана подожгли склад и мельницу на таджикском участке.
На границу выехал вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков. В парламенте страны прошло закрытое заседание.
14 марта ситуация вновь обострилась. Сообщается о ранении кыргызстанца и гибели еще одного таджикистанца.
Таджикистанское погранведомство обвинило Кыргызстан в конфликте на границе. "13 марта на территории джамоата Ворух города Исфара со стороны Кыргызстана в нарушение двустороннего межправительственного протокола было начато строительство дороги "Кокташ - Ак-Сай - Тамдык". На эти действия кыргызской стороны жители джамоата Ворух города Исфара выступили с протестом. В ответ со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь по жителям названного джамоата", – говорится в официальном заявлении.
Премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана Мухаммедкалый Абылгазиев и Кохир Расулзода по телефону обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе.
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем.
Причина конфликта
Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. Неопределенная линия границы может быть также причиной конфликтов приграничных поселений.
Ферганская долина – межгорная впадина на территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с самой высокой плотностью населения в Центральной Азии. В период образования автономных республик СССР тут возникли восемь анклавов – "островков" одного государства на территории другого.
Так, на территории Кыргызстана находятся два таджикистанских и четыре узбекистанских анклава. Внутри и около анклавов конфликты возникают из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Они сопровождаются перекрытием дорог, массовыми драками и поджогами домов.
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