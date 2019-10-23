Полет бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, продолжался 12 часов и, как сообщается на сайте пресс-службы Командования ВВС США в Европе, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.
"Самолет B-52 из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с ВВС США в Фэрфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на обучении интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.
По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку, отмечает РИА "Новости".
13:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 20BS), бортовые номера 60-0025 и 61-0010, позывные #AFKAI11 #AFKAI12 , взлетевшие с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#IATA: #FFD,#ICAO: #EGVA), в воздушном пространстве Германии🇩🇪. pic.twitter.com/HddCYGuJaR
Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, проводят тренировку совместно с европейскими союзниками. Данные маневры направлены на повышение глобальной стабильности и безопасности.
10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.
За время пребывания в Британии американские бомбардировщики уже совершили серию тренировочных полетов, в частности, отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО.
Самолеты B-52H Stratofortress были переброшены в Британию с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана, где размещается 2-е бомбардировочное крыло ВВС США. При этом пресс-релиз Командования ВВС США в Европе, сообщавший о передислокации B-52H в Англию, вышел под заголовком: "К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".
В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, выполнили серию тренировочных полетов в непосредственной близости от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов, сообщает "Интерфакс".
После имитации бомбардировки базы Балтийского флота и облета бомбардировщиками Калининградской области российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители. В Кремле тогда заявили, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность.
Европейское командование США состоит из примерно 70 тыс. военного и гражданского персонала. Его сфера действия охватывает всю Европу, части Азии и Ближнего Востока, Арктический и Атлантический океаны. Командование США отвечает за оборонные операции США и отношения с НАТО и 51 страной.
Boeing B-52H Stratofortress производился в период с 1952 по 1962 год и создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.
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