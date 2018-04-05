"Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости для жертв этих ужасных нападений в Сирии", — говорится в совместном заявлении Хайко Маса, Жан-Ива Ле Дриана, Бориса Джонсона и Джона Салливана, распространенном в среду, 4 апреля.
Главы МИД трех стран и исполняющий обязанности главы Госдепартамента США осудили любое применение химического оружия. "Мы полны решимости добиться привлечения к суду всех, кто ответственен за применение (химического оружия. — Ред.)", — говорится в заявлении. При этом четыре политика обвиняют Башара Асада в этом преступлении.
Кроме того, главы МИД обвинил Россию в том, что она не выполнила свои обязательства, после того как Москва в 2013 году пообещала добиться того, чтобы режим Асада уничтожил все имевшееся у него химическое оружие. После этого эксперты, назначенные Советом Безопасности ООН, собрали доказательства четырех химических атак, совершенных в Сирии правящим режимом, говорится в документе. Вместо того чтобы действовать, Россия воспрепятствовала продолжению расследований.
В результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в начале апреля 2017 года погибли более 80 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550 человек.
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