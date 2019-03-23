С течением времени 12 стран приостановили свое членство в UNASUR — отчасти из-за разногласий, а также в связи с неготовностью блока способствовать урегулированию ситуации в Венесуэле.
О запуске новой инициативы было объявлено в столице Чили — Сантьяго. Помимо этой страны, к блоку присоединились Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана. В задачу объединения вошли защита демократии, а также "обновление и укрепление" региональной интеграции, отмечается в совместной декларации лидеров.
Преемника Чавеса, главу Венесуэлы Николаса Мадуро, на встречу в Сантьяго не пригласили. В то же время приглашение было направлено временному президенту страны и председателю Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо. Однако он своих представителей на переговоры не прислал. О причинах отсутствия не сообщается.
Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января — сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок — в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.
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