Проектом соглашения предусмотрены обязательства сторон содействовать безотлагательному предоставлению помощи в случаях ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.
Другие страны СНГ будут направлять в пострадавшее государство группы по оказанию помощи или предоставлять спецтехнику, оборудование, инструменты и материалы.
Проект соглашения также регулирует вопросы возмещения расходов, освобождения от налогов, пошлин и сборов в отношении ввозимых и вывозимых специальной техники, оборудования, оснащения, инструментов и материалов, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
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