Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+), включая Россию, в четверг, 3 декабря, договорились увеличить нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года. Решения о последующем изменении уровня добычи (как в сторону повышения, так и в сторону понижения) будут приниматься на ежемесячных встречах представителей ОПЕК+ в зависимости от ситуации на рынке.

Таким образом, темпы увеличения объемов нефтедобычи будут гораздо более медленными, чем предполагалось ранее. Это связано с прогнозами о том, что потребность в топливе на мировом рынке на фоне пандемии коронавируса продолжает оставаться невысокой. Кроме этого, эксперты ОПЕК+ исходят из того, что вакцина от COVID-19 станет широкодоступной не сразу, а лишь по прошествии определенного времени, указывает агентство dpa.

"Организовать поставки вакцины не достаточно. Столь же важно, если не более важно, добиться того, чтобы люди ею пользовались", - подчеркнул в этой связи министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на итоговом брифинге.

Сокращение добычи нефти из-за пандемии

В апреле 2020 года на фоне пандемии COVID-19, приведшей к падению спроса на нефть и цен на энергоносители, государства-члены ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, приняли решение о суммарном сокращении объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, что составило 10 процентов поставок на мировой рынок.

В августе 2020 года объем добычи нефти странами ОПЕК+ был увеличен на 2 млн баррелей в сутки. Ожидалось, что увеличение добычи в таком же объеме произойдет в январе 2021 года.

По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, темпы восстановления объемов добычи нефти будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации и от того, как скоро отмененят карантинные ограничения. При этом российский политик выразил надежду, что спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году.