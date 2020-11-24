В феврале 2021 года министры обороны НАТО обсудят вопрос о том, оставлять ли свой военный контингент в Афганистане или же вывести его из страны - в соответствии с соглашением, заключенным между США и радикальным движением "Талибан". "Мы как союзники по НАТО должны принять очень сложное решение", - сказал генеральный секретарь.
Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданиям медиагруппы Funke Mediengruppe, опубликованном во вторник, 24 ноября.
Столтенберг предостерег партнеров по НАТО от слишком поспешного вывода военных из страны: "Мы должны взвесить издержки. Если мы останемся в Афганистане, мы, конечно, рискуем и дальше быть вовлеченными в сложную военную операцию. Если же мы уйдем слишком рано, Афганистан может снова превратиться в надежную гавань для международных террористов, а "Исламское государство" может попытаться установить в Афганистане террористический халифат, который был ранее уничтожен в Сирии и Ираке".
Генсек НАТО добавил, что организация приветствует прямые переговоры талибов и афганского правительства и готова "оставаться в стране дольше необходимого".
Военный контингент НАТО был отправлен в Афганистан после террористических атак на Соединенные Штаты в сентябре 2001 года. К миссии НАТО присоединились ряд государств, и сейчас в Афганистане находится 12 тысяч солдат из 38 стран. В конце февраля 2020 года США подписали соглашение с талибами о выводе американских войск из страны, который должен завершиться к концу 2021 года. В обмен талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Однако переговоры, начавшиеся в сентябре этого года, зашли в тупик.
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