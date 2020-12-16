НАТО отмечает, что новый договор не подписало ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, и что он "не соответствует существующей архитектуре нераспространения ядерного оружия и разоружения". Кроме того, в документе отсутствуют "четкие механизмы" проверки его соблюдения, отмечается далее.

Вместе с тем альянс подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), действующему с 1970 года при участии 190 стран, и считает его "единственным надежным путем к ядерному разоружению". НАТО также подтверждает приверженность сохранению и усилению контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению ядерного оружия и "продолжает поддерживать окончательную цель — мир без ядерного оружия".

Договор о запрещении ядерного оружия



Договор о запрещении ядерного оружия — международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование вооружений такого типа. Документ был принят в июле 2017 года при поддержке 122 государств мира. Ряд стран мира, в том числе все ядерные державы и страны НАТО бойкотируют договор. США, Россия, Франция, Великобритания и Китай утверждают, что их ядерный арсенал носит исключительно сдерживающий характер, и подчеркивают, что они приняли ДНЯО. Однако этот договор не приняли Индия, Пакистан и Израиль, де-факто также обладающие ядерным оружием. Северная Корея, предположительно имеющая ядерные боеголовки, вышла из ДНЯО в 2003 году.

