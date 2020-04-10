Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры утром в пятницу, 10 апреля, достигли компромисса в вопросе снижения объемов добычи нефти, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на мировом рынке. Условия соглашения подразумевают снижение ежедневного объема добычи на 10 млн баррелей в мае и июне.
Во втором полугодии 2020-го суточная добыча вырастет, однако по-прежнему останется ниже сегодняшнего уровня на 8 млн баррелей. Договоренность вступит в силу при условии согласия Мексики с этой сделкой. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с планами ОПЕК и покинула заседание, длившееся 11 часов. Затем появилась информация о готовности Мексики снизить свою нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день в течение следующих двух месяцев.
"Нефтяная война" России и Саудовской Аравии
В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. В частности, на снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.
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