aA
Соглашение стран группы ОПЕК+ означает сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в мае и июне 2020-го, а с июля по декабрь - на 8 миллиона. Договоренность вступит в силу при согласии Мексики.
Nafta
Nafta
© AFP/ Scanpix

Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры утром в пятницу, 10 апреля, достигли компромисса в вопросе снижения объемов добычи нефти, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на мировом рынке. Условия соглашения подразумевают снижение ежедневного объема добычи на 10 млн баррелей в мае и июне.

Во втором полугодии 2020-го суточная добыча вырастет, однако по-прежнему останется ниже сегодняшнего уровня на 8 млн баррелей. Договоренность вступит в силу при условии согласия Мексики с этой сделкой. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с планами ОПЕК и покинула заседание, длившееся 11 часов. Затем появилась информация о готовности Мексики снизить свою нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день в течение следующих двух месяцев.

Статьи по теме:
Трамп видит прогресс в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти  (5)
Кремль готовит россиян к "идеальному шторму" в экономике. Жесткий кризис может продлиться минимум два года  (28)

"Нефтяная война" России и Саудовской Аравии

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. В частности, на снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Кремле отказались считать катастрофой падение нефтяных цен. Но они могут рухнуть снова - до 5 долларов (91)

Резкое падение мировых цен на нефть, после того как...

Срыв сделки ОПЕК+: потери РФ оценили в 150 млн долларов в день (68)

По мнению совладельца "Лукойла", рост нефтедобычи...

TOP новостей

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (34)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место (40)

Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс...

Глава Минздрава Литвы сообщил о еще 5 случаях смерти от коронавируса  всего 22 жертвы (1)

10 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Паланга закрывается раньше установленного времени

Правительство Литвы на выходные с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13...

Zuzana ir seniai. Giuseppe Cezari paveikslas iš von der Roppų kolekcijos (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) 1872-ųjų paveikslas, vaizduojantis gladiatoriaus pasmerkimą Italijoje rastas dingęs Gustavo Klimto paveikslas Rembrandto paveikslas

LIVE / "На карантине": чем заняться в условиях карантина и самоизоляции?

В новом выпуске передачи " На карантине " говорим о том,...

|Maža didelių žinių kaina