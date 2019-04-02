"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в заявлении.
G7 Ambassadors' statement pic.twitter.com/yMGyqDWtX6— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 1, 2019
По выводам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, избиратели имели широкий выбор среди кандидатов, явка была высокой, а фундаментальные свободы в целом уважались.
Европейский союз рассчитывает на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования 21 апреля.
В заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати говорится, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в сложном контексте, в частности, за ситуацию в Крыму и в восточных регионах.
ЦИК Украины обработала почти 98% протоколов: Тимошенко не выходит во второй тур
Центральная избирательная комиссия Украины по...
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности
Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро,...
Безнадежность Brexit: парламент Британии снова не смог найти выход
За одиннадцать дней до момента, когда Британия может...
Компания "повара Путина" подала в суд на фонд Навального за расследования
В России компания Евгения Пригожина подала в суд на...
В одесский порт вошел еще один корабль НАТО
Испанский фрегат F81 Santa Maria вслед за канадским FHH333 Toronto...
TOP новостей
Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (50)
Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...
Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (17)
Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...
Прокат электрического самоката стоит дороже, чем аренда автомобиля (34)
6,5 евро в час в Вильнюсе стоит прокат электрических...
В Каунасе открывается "зеркальное" Министерство сельского хозяйства (4)
2 апреля в Каунасе открывается отделение Министерства...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (8)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...