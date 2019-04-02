Послы стран Большой семерки (G7) поприветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
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"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в заявлении.

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По выводам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, избиратели имели широкий выбор среди кандидатов, явка была высокой, а фундаментальные свободы в целом уважались.

Европейский союз рассчитывает на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования 21 апреля.

В заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати говорится, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в сложном контексте, в частности, за ситуацию в Крыму и в восточных регионах.

Украинская правда
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